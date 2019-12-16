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Российский канал показал несколько украинцев в плену «ДНР»

16 декабря 2019, 11:35

Российский канал показал несколько украинцев в плену «ДНР»

В программе «Вести недели» на телеканале «Россия 1» вышел сюжет, в котром были показаны трое пленных украинцев, которые находятся в донецкой колонии.

В частности, был показан мужчина, которого представили как украинского военного разведчика. Отмечается, что он попал в плен под Дебальцево. Его имя не назвали.

Также был показан Богдан Пантюшенко — командир танка, котрый подбили под Донецком. Он находится в плену с января 2015 года.

Имя третьего мужчины и его историю в сюжете не рассказали.

Отмечается, что всего таких пленных на подконтрольной группировке «ДНР» территории несколько десятков. «Их внесли в списки на обмен и готовы отдать Украине. Если обмен состоится», — говорится в репортаже.

Лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, РФ) 9 в Париже декабря договорились о содействии обмену сторонами конфликта всех удерживаемых лиц до Нового года.

Президент Владимир Зеленский надеется, что до конца года 72 украинца вернутся домой в рамках обмена.

В группировке «ДНР заявили, что готовы на обмен удерживаемыми лицами по формуле «88 на 53».

Трехсторонняя контактная группа в Минске 18 декабря обсудит вопрос обмена пленных в свете решений «нормандской четверки».

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