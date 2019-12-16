Новостной канал Ахметова начал студийное вещание

В понедельник, 16 декабря, телеканал «Украина 24» начал студийное вещание, сообщает пресс-служба «Медиа Группы Украина».



Первыми ведущими телеканала стали Борис Иванов, Алена Цинтила, Алексей Бурлаков, Никита Михалев, Алла Щелычева, Алена Чабак, Мария Скиба и Андрей Булгаров.



В будние дни телеканал планирует показывать в эфире три выпуска talk-студий: «Сегодня. Утро» — слот с 10:40 по 12:30, «Сегодня. День» — с 14:30 по 16:30, и вечерний выпуск «Украина сегодня» — с 19:30 по 21:30.



В выходные с 17:40 до 20:30 будет выходить расширенный итоговый выпуск «Украина сегодня».



Кроме того, каждый час с 9:30 до 20:30 на канале будут выходить 10-минутные выпуски новостей, в 21:30 — итоговый 30-минутный выпуск. Ведущими новостей стали Вера Свердлык, Екатерина Федотенко, Анна Кунец, Виктория Малосвитная, Сергей Никифоров.



«Украину 24» возглавил директор дирекции информационного вещания «Медиа Группы Украина» Юрий Сугак, шеф-редактором канала стал Виталий Тарасов, руководитель группы политических обозревателей новостей «Сегодня».



На сайте канала указано, что в январе планируется согласование линейки авторских программ и выпуск новых проектов в эфир, а в феврале — презентация сезона.



Телеканал «Украина 24» доступен на всей территории Украины в цифровом вещании, в кабельных сетях операторов, а также на спутниковой платформе Xtra TV и ОТТ-платформе OLL.TV.



Также вещание канала началось в YouTube. Пока что недоступен просмотр в стандарте высокого качества (HD).

Телеканал «Украина 24» входит в «Медиа Группу Украина» Рината Ахметова.



7 ноября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания согласовал переоформление общенациональной цифровой лицензии телеканала «Эскулап» со сменой логотипа на «Украина 24», а также сменой программной концепции — с информационно-просветительской + кинопоказ на информационную.