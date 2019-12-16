Трое полицейских на Донетчине предстанут перед судом

В Донецкой области будут судить полицейских, которых обвиняют в превышении служебных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. В суд Краматорска направлен обвинительный акт против троих сотрудников полиции, которые в мае избили жителя Славянска во время незаконного задержания.



«По данным следствия, 20 мая, около 17:00, владелец автомобиля марки «ВАЗ-21150» увидел, что его автомобиль, припаркованный возле многоэтажки в Славянске, тщательно осматривает полицейский. Выяснить причину осмотра мужчине не удалось, ведь, увидев владельца на улице, полицейский убежал из двора. Водитель вместе со своим родственником догнали беглеца, но диалога не получилось - полицейский уже успел позвонить коллегам, один из которых, 20-летний оперуполномоченный сектора раскрытия преступлений против собственности, не выяснив причину конфликта, направил на граждан пистолет, а двое других нанесли телесные повреждения владельцу автомобиля, надели на него наручники и отвели в полицейский участок», - говорится в сообщении.



Полицейские могут быть лишены свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.