Кремль отметил разницу в подходах Порошенко и Зеленского

Подходы к разрешению ситуации на Донбассе бывшего и действующего президентов Украины — Петра Порошено и Владимира Зеленского — отличаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.



«Один президент начинал войну, новый президент — собственно, краеугольным камнем [его обещаний] было завершение войны», — сказал Песков, добавив, что в целом «констатировать разницу» в подходах двух президентов «не дело Москвы».



Он добавил, что в Кремле надеются, что план Зеленского будет реализован, и что Украина выполнит свою часть Минских соглашений.