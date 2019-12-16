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Разумков о деле Шеремета: Защитники не могут получать индульгенцию за убийства

16 декабря 2019, 15:55

Разумков о деле Шеремета: Защитники не могут получать индульгенцию за убийства

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что защитники Украины не должны иметь никаких преференций перед ответственностью за преступления. Об этом он заявил во время согласительного совета глав фракций Верховной Рады, комментируя ход расследования убийства журналиста Павла Шеремета.

«Я надеюсь, что расследование будет идти достаточно быстро, эффективно, беспристрастно. Я хотел бы призвать всех — и представителей парламента, и представителей других ведомств, которые, на мой взгляд, занимают не всегда конструктивную позицию, говоря о том, что, защищая родину, люди могут получать индульгенцию за убийства. Так в демократическом государстве быть не может. Перед законом должны быть все равны, независимо от того, человек защищал на фронте, или он занимался какими-то другими делами. Однако героизм, даже при защите родины, не может давать преференций перед уголовным законодательством», — сказал Разумков.

Спикер Рады также выразил надежду, что будут найдены не только исполнители, но и заказчики убийства Шеремета. Также он надеется, что никто не будет давить на правоохранительные органы.

12 декабря МВД провело брифинг после объявления по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были

По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.

Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. Для Дугарь суд избрал домашний арест.

Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им не предъявляли.

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