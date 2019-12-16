В Торецке шахтеры требуют выплаты зарплаты

Фото: ИА «Вчасно»

В Торецке на акцию протеста вышли около 300 горняков ОАО «АП «Шахта имени Святой Матроны», которые с августа не получают зарплату. Об этом сообщил глава общественной организации «Твой новый город» Владимир Елец, передает ИА «Вчасно».



По его словам, шахтерам не только не выплачивается зарплата уже несколько месяцев, но и годами не осуществляются отчисления в Пенсионный фонд.



«В августе на шахте остановились все выплаты, а с 2014 года нет отчислений в Пенсионный фонд. А от этого зависит и выплата алиментов, и начисления стажа, шахтеры не могут выйти на пенсию. Руководство шахты ведет себя аморфно, на контакт с работниками не идет», — сказал Елец.



Вместо руководителей шахты на связь с горняками вышел один из владельцев предприятия. Он заявил, что знает о сложной ситуации и пообещал, что 20 декабря шахта получит инвестиционные средства, после чего горняки получат зарплату.



Также на встречу с протестующими шахтерами прибыл представитель уполномоченной Верховной Рады Украины по правам человека на Донбассе Павел Лисянский. Он назвал происходящее на шахте, тотальным нарушением прав человека.



«Эта шахта государственная, но преданная частным лицам. Там происходят массовые нарушения трудовых прав, шахтеры не получают зарплаты с августа, случаи, что с людьми не рассчитались за 2014 год. На шахте нет трудовых договоров, что является прямым нарушением законодательства, шахта не делает отчисления в пенсионный фонд», — заявил Лисянский.



Представитель омбудсмена заявил, что уже связался с головой полиции Донетчины относительно ситуации на шахте.



«Я готовлю обращение к председателю полиции области, я уже связался с ним и рассказал о том, что происходит. Также мы обратимся к прокурору области и председателя ДонВГА по поводу этого произвола. Мы максимально включаемся в борьбу за восстановление прав шахтеров», — сообщил Лисянский.

Фото: ИА «Вчасно»