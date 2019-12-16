Социологи узнали об уровне безопасности жителей по обе стороны Донбасса

65% жителей подконтрольной властям части Донецкой и Луганской областей почти не чувствует, что полиция может защитить их. Об этом говорится в результатах исследования инициативы SCORE «Социальная сплоченность, удовлетворенность услугами и видение реинтеграции».



Кроме этого, 70% считает, что представители власти не готовы слышать точки зрения, которые отличаются от их собственных.



66% респондентов считает, что они не имеют достаточного доступа к специализированным сервисам здравоохранения.



Оценивая безопасность окружающей среды 49% респондентов сказали, что не удовлетворены качеством воздуха, еще 63% обеспокоены ситуацией.