В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 

Боевики ограничивают передвижения Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в южной части Донецкой области вблизи сел Приморское, Таврическое, Заиченко и Верхнешироковское. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 14 декабря на блокпосте около н. п. Приморское два вооруженных боевика отказали патрулю миссии в проезде к н. п. Набережное. Также в этот день наблюдателям отказали в проезде на окраине села Таврическое.



15 декабря на блокпосте вблизи Заиченко боевики не пропустили патруль Миссии в направлении сел Саханка и Пикузы (ранее Коминтерново).



Причиной во всех случаях была названы «работы по разминированию».

Наблюдатели ОБСЕ не могут попасть в Саханку и Пикузы с 26 июня 2018 года.



Еще один закрытый с апреля 2017 года для патруля миссии поселок на неподконтрольной территории Донецкой области - Седово. Группировка «ДНР» объявила Седово пограничной зоной с особым статусом въезда-выезда.