На Донбассе ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши подразделения из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.



Уточняется, что огонь велся вблизи Верхнеторецкого, шахты Бутовка, Павлополя, Широкино, Крымского.



С начала текущих суток боевики один раз обстреливали украинские позиции у Новолуганского. Отмечается, что огонь велся из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны нет, подытожили в штабе.