Офис президента опубликовал англоязычное коммюнике «нормандской четверки», которое отличается от оригинала

На сайте Офиса президента Украины опубликована англоязычная версия итогового коммюнике саммита «нормандской четверки», которая отличается от оригинала рядом формулировок. На это обратил внимание директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который близок к участвовавшему в «нормандских» переговорах помощнику президента РФ Владиславу Суркову.



Рабочим языком «нормандской четверки» является английский, оригинальный текст коммюнике был опубликован на сайте Елисейского дворца.



Чеснаков предполагает, что на сайте ОП текст был переведен с украинского на английский.



В частности, если в оригинале было написано «one of several important steps» (одним из нескольких важных шагов), то на сайте украинского президента — «is one of a series of important steps» (одним из ряда важных шагов).



В оригинале коммюнике значится «сertain Areas of the Donetsk and Luhansk Regions» (отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а на сайте ОП — «certain districts of the Donetsk and Luhansk regions». В английском языке слово «district» используется в контексте районов города, а не территории (район в области).



Также в оригинале было использовано «line of contact» (линии соприкосновения), а у ОП — «delimitation border» (граница разграничения).



Также на несоответствие англоязычной версии на сайте Офиса президента оригиналу указали в группировке «ДНР». Там обвинили Киев в попытке «исказить коммюнике». «Какой бы ни была причина данного инцидента, призываем Киев немедленно разместить на всех официальных украинских ресурсах единственно верную и согласованную всеми участниками встречи в Париже версию коммюнике», — приводит слова главы «МИД ДНР» Натальи Никоноровой сайт ДАН.

Утром 11 декабря стало известно, что на официальном сайте Офиса президента Владимира Зеленского отредактировали украиноязычный и русскоязычный текст коммюнике Парижского саммита в «нормандском формате» в части, где идет речь о мерах по имплементации политических положений Минских соглашений.



Так, «правовые аспекты закона об особом порядке местного самоуправления» в ОРДЛО заменили на «все правовые аспекты особого порядка местного самоуправления» в ОРДЛО.



Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников объяснил исправление текста «нормандского» коммюнике трудностями перевода.