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У Порошенко насторожено отнеслись к идее Зеленского менять статус территорий законами

17 декабря 2019, 11:55

У Порошенко насторожено отнеслись к идее Зеленского менять статус территорий законами

Предложение, которое содержит проект закона № 2598 президента Владимира Зеленского о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации, настораживает и может открыть путь к фактической федерализации Украины. Такое мнение высказал народный депутат фракции «Европейская солидарность» Владимир Вятрович в комментарии телеканалу «НАШ».

Он отметил, что имеет в виду изменение пункта 16 статьи 92 Конституции Украины, который сейчас разрешает менять законами Украины только статус столицы и специальный статус других городов.

Зеленский предлагает разрешить менять законами «административно-территориальное устройство, правовой статус административно-территориальных единиц; правовой статус города Киева как столицы Украины».

«Это вообще не раскрыто и непонятно, что имеется в виду. В этот пункт можно защить какие-то вещий, которые могут привести к федерализации страны. <...> Что предусматривается этим изменением в Конституцию, пока непонятно. И это настораживает», — подчеркнул Вятрович.

Депутат не исключил, что таким образом можно будет дать «особый статус» ОРДЛО. При этом он подчеркнул, что не против «особенностей местного самоуправления в ОРДЛО», как это указано в Минских соглашениях, но «нужно понимать, о чем идет речь».

13 декабря, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект закона № 2598. 16 декабря на сайте парламента появился текст этого законопроекта. В пояснительной записке говорится, что документ изменит территориальную организацию власти и усилит конституционно-правовой статус местного самоуправления.

В законопроекте отсутствует понятие «особого статуса» Донбасса. При этом предлагается разрешить Верховной Раде менять административно-территориальное устройство и правовой статус административно-территориальных единиц.

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Децентрализация особый статус Европейская солидарность

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