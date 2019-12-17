«Шахтер» начал продажу билетов за два месяца до матча с «Бенфикой»

Донецкий «Шахтер» уже открыл продажу билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской «Бенфики». Об этом сообщает пресс-служба клуба.



Матч на стадионе «Металлист» в Харькове состоится 20 февраля в 19:55. Сейчас билет можно приобрести онлайн, а с 13 января продажа начнется и в кассах стадиона.



Цена начинается от 50 гривен.

Таким образом, «Шахтер» начал продажу билетов на следующий день после жеребьевки и за два месяца до матча. В прошлом году клуб открыл продажу билетов на поединок 1/16 финала Лиги Европы против «Айнтрахта» за месяц до его начала.