У Ахметова отрицают причастность к активам в Крыму

Холдинг SCM не причастен к активам, расположенными в аннексированном Крыму. Об этом говорится в заявлении холдинга после публикации расследования «Непризнанный детский лагерь» издания «Настоящее время». В материале журналистов говорилось, что миллиардер Ринат Ахметов продолжает контролировать резиденцию «Новый Кучук-Кой», санаторий «Ай-Даниль» и детский лагерь «Берег».



Как заявляют в SCM, активы Ахметова были «нациоанлизированы» оккупационной властью полуострова после аннексии Крыма Россией.



«В настоящий момент SCM не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма», — говорится в сообщении.



«В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют принадлежащее нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является верхом цинизма и непрофессиональности», — заявили в холдинге.



В холдинге также уверяют, что пансионат «Ай-Даниль» не входил до аннексии полуострова в состав бизнесов SCM и не входит сейчас.



Журналисты же выяснили, что санаторий «Ай-Даниль» контролирует экс-менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ахметову. Резиденция «Новый Кучук-Кой» после аннексии сменила владельца на ООО «Старвиста Крым». Лагерь «Берег» также контролируется Ахметовым через несколько кипрских компаний и одну украинскую. Информацию о том, что Ахметов не терял контроль над «Берегом» журналистам подтвердили в самом лагере.