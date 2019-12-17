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В Раде отменили вечернее заседание из-за разногласий по рынку земли

17 декабря 2019, 15:58

В Раде отменили вечернее заседание из-за разногласий по рынку земли

Вечернее пленарное заседание Верховной Рады сегодня сегодня не состоится из-за того, что продолжаются консультации относительно законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Мы откроем заседание, потому что так нужно по регламенту, и потом сразу закроем», — сказал он журналистам в кулуарах Рады. Арахамия добавил, что если блокирование трибуны оппозицией продолжится, то СН будет вынуждена ее разблокировать. При этом, он отметил, что не знает, каким образом это можно будет сделать, добавив, что против силовых методов.

Арахамия предполагает, что оппозиция может продолжить блокировать неделю до конца недели, которая является последней пленарной в этом году, чтобы не допустить голосования по законопроекту о рынке земли во втором чтении.

«Если они будут делать такую тактику, то мы просто проголосуем еще за две рабочие недели в этом месяце», — добавил глава фракции СН. На вопрос, как они смогут проголосовать при заблокированной трибуне, Арахамия отметил, что будут искать «креативные пути».

В 16:00 Спикер парламента Дмитрий Разумков открыл и сразу закрыл вечернее заседание. Он отметил, что во заседания аграрного комитета прошли консультации фракций и депутатских групп. Разумков добавил, что эти консультации продолжатся сегодня вечером и завтра утром.

Сегодня днем «Батькивщина» заблокировала президиум Верховной Рады. К фракции Юлии Тимошенко присоединилась «Оппозиционная платформа — За жизнь». В связи с этим спикер Дмитрий Разумков досрочно закрыл утреннее заседание. Стороны договорились продолжить консультации на заседании профильного комитета.

Сутра под Верховной Радой Украины продолжается митинг, участники которого требуют не допустить принятия во втором чтении законопроекта о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.

Акцию протеста организовали ряд партий, среди которых «Батькивщина», «Свобода», «Аграрная партия» и «Национальный корпус». Всего, по данным полиции, в акции протеста принимают участие 1,5-2 тысячи человек.

Около полудня произошло столкновение протестующих с полицией. Позже столкновения продолжились. По данным МВД, были задержаны 26 протестующих, двое полицейских госпитализированы.

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