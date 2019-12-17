РФ внесла еще 9 украинцев в санкционный список

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев расширил перечень граждан Украины, в отношении которых действуют персональные санкции. Об этом сообщается на портале правовой информации РФ.



Санкционный список пополнили еще 9 украинцев. Двое были исключены из списка.



Всего в «черном списке» РФ находится 570 человек.



Правительство РФ также запретило поставки кукурузного крахмала, глюкозы, фруктозы, глюкозно-фруктозных сиропов, мальтодекстрина и сиропа мальтодекстрина с Украины.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров внесет на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций к юридическим лицам на оккупированных территориях, сотрудничающими с предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

