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ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки

17 декабря 2019, 18:56

ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ зафиксировали 16 декабря въезд группы казаков из России на неподконтрольную территорию Донбасса. Об этом сообщается в отчете миссии.

Отмечается, что автобус с группой заехал через неконтролируемый Украиной пункт пропуска «Гуково» в 09:25.

«Среди гражданских пассажиров команда наблюдателей видела 15 человек в казацком наряде с рюкзаками. После прохождения таможенных процедур и формальностей все они пересели на автобус и пересекли границу», — говорится в отчете.

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