Баканов: Воевавших на Донбассе могут задействовать в силах территориальной обороны

Украинцев, которые воевали в Донбассе, могут привлечь в силы территориальной обороны. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» заявил глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.



«Добробаты и все военнослужащие, которые прошли АТО — это граждане нашей страны, с которым надо работать, коммуницировать», — заявил Баканов.



Он отметил, что вопрос интеграции в общество людей, которые воевали, требует обсуждения и ресурсов. Также эти люди должны стать «кадровым резервом для изменений страны».



«Они имеют свое ценностное видение того, что происходит в Украине. Они должны быть активно задействованы в жизни общества. Мне кажется, что те, кто воевали, уже ни при каких обстоятельствах не смогут предать свою страну. Или как минимум такая вероятность намного ниже», — отметил глава СБУ.



По словам Баканова, сейчас обсуждают и нарабатывают всевозможные варианты законопроектов, которые бы «позволили этих людей интегрировать, возможно, и в силы территориальной обороны». Кроме того, глава спецслужбы добавил, что людей, которые участвовали в боевых действиях, необходимо поддерживать. В частности, они должны получать психологическую поддержку.