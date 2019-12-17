Над Донбассом обстреляли беспилотник ОБСЕ

Беспилотник Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ подвергся обстрелу из стрелкового оружия над подконтрольной украинскому правительству пгт Райгородка Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«16 декабря, находясь на юго-восточной окраине Райгородки и осуществляя полет БПЛА малого радиуса действия, наблюдатели слышали 20 выстрелов из стрелкового оружия ориентировочно в 50–70 м к югу от своего местоположения», — говорится в отчете.



По оценке СММ, огонь был направлен на беспилотник, пролетавший приблизительно в 450 м к югу от местонахождения патруля. Команда миссии покинула данный район, благополучно приземлив аппарат.