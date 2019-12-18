Украинский военный погиб на Донбассе в результате обстрелов

За минувшие стуки, 17 декабря, боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, погиб один украинский военнослужащий в результате обстрелов. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



«Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов», — отмечается в сообщении.



По информации штаба, огонь велся в районе Новолуганского, Крымского, Травневого, Широкино, Марьинки.



С начала текущих суток боевики огневой активности не проявляли, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.