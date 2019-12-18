14 тысяч жителей Луганщины могут остаться без газа из-за прекращения транзита из России

14 тысяч жителей Троицкой объединенной территориальной громады в Луганской области рискуют остаться без газоснабжения с нового года. Об этом сообщил депутат фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Александр Лукашев во время выступления с трибуны Верховной Рады.



Он отметил, что с 1 января 2020 прекращается поставка газа на территорию этой ОТГ в результате окончание действия договора между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» на транзит газа в Европу. Газораспределительная станция в Троицком обеспечивает поставку голубого топлива с Белгородской области России. Троицкая ОТГ не соединена с единой газотранспортной системой Украины, поэтому не сможет получить топливо из украинских газохранилищ.



«Таким образом Троицкая ОТГ может оказаться в состоянии гуманитарной катастрофы — будет прекращено отопление в более чем 700 квартирах. Как следствие, произойдет выход из строя системы водоснабжения и канализации. Также может произойти чрезмерная нагрузка на линии электропередач и их отключение», — прогнозирует Лукашев.



В связи с этим депутат обратился к президенту, премьер-министру и другим высокопоставленным чиновником с призывом решить проблему.



На прошлой неделе председатель Троицкого райсовета Сергей Терещенко сообщил, что до 31 декабря район должен быть готовым к жизнедеятельности в условиях чрезвычайного положения, передает «Троїцьке.City».



Местные власти начали обход, чтобы выявить жителей, которые не имеют возможности наладить альтернативное отопление или переехать к родственникам. В клубах, библиотеках, школах, где есть печи булерьяны, будут размещены временные пункты обогрева в случае отключения газа.

Действующий контракт на транзит газа в Европу между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.