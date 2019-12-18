Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Зеленский выступил за ограничение на владение землей до 10 тысяч гектаров

18 декабря 2019, 11:46

Зеленский выступил за ограничение на владение землей до 10 тысяч гектаров

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в законопроекте о рынке сельскохозяйственной земли могут уменьшить максимально допустимый лимит на владение землей «в одних руках» до 10 тысяч гектаров.

«Было вопрос о концентрации. Депутаты сначала внесли норму о более 200 тысячах гектаров. Согласен, это очень много. В комитет [Верховной Рады] пришла цифра 20 тысяч. Давайте от одной до 10 тясяч гектаров — и рассматривать на комитете. Предложим цифру, уменьшим концентрацию», — сказал Зеленский во время посещения села Красная Слободка, передает пресс-служба Офиса президента.

Кроме того, Зеленский заявил, что после принятия закона о земельной реформе будет определенный подготовительный этап к полноценному запуску рынка. «Мораторий можно будет снять только после принятия и подписания закона. А потом нужно еще работать с реестрами, чтобы все было чисто. И рынок может заработать только через год, осенью. Потому что должна быть долгая подготовка к продаже земли», — пояснил Зеленский.

Также он заверил фермеров, что опасения относительно рейдерства после введения рынка земли безосновательны, поскольку государство будет защищать владельцев. «Пусть люди не боятся, что будут забирать земли, будем защищать людей. Вопрос с продажей иностранцам решили — правки внесли», — подчеркнул президент.

Зеленский уточнил, что вопрос продажи земли иностранцам будет вынесен на всеукраинский референдум уже после открытия рынка.

13 ноября парламент предварительно поддержал закон о рынке земли сельхозназначения. Согласно законопроекту, рынок земли предлагают открыть с 1 октября 2020 года. В проекте есть правило, согласно которому до 1 января 2024 года не допускается покупка земли компаниями, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы и лица без гражданства.

ТЕГИ

Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Рынок земли

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
18:56
ОБСЕ видела, как на неподконтрольный Донбасс из РФ приехали казаки
15:22
Пасечник хочет установить «границы ЛНР» на территории всей Луганской области
08:58
«Л-ДНР» недовольны отсутствием «особого статуса» Донбасса в законопроекте Зеленского
23:56
В ОБСЕ рассказали об ограничениях в передвижениях миссии 
11:35
Российский канал показал трех украинских военных в плену «ДНР»
21:30
Правопопулист из Бундестага встретился с членами «Л-ДНР»
10:44
В «ДНР заявили о готовности к разведению на новых участках
14:40
Боевики не сразу разрешили миссии ОБСЕ проехать к участку разведения возле Петровского
08:14
Пассажирский микроавтобус перевернулся под Горловкой. Есть пострадавшие
23:17
В «ЛДНР» требуют обсудить поправки по децентрализации в Минске
21:29
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
21:18
Жители Макеевки снова жалуются на подземные толчки
все новости
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
15:21
Зеленский подписал закон, который продлевает «особый статус» Донбасса на год
15:13
Житель Марьинки погиб в результате обстрела боевиков
14:52
Арахамия и Билецкий поспорили о влиянии Авакова на «Нацкорпус»
14:42
СМИ сообщили о скором уходе Тейлора с поста поверенного США в Украине
14:30
«Рейтинг»: Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза
14:11
Кабмин дополнительно выделит 322,6 млн гривен на зарплаты шахтерам
14:00
РБК: Компания Абрамовича приостановила экспорт угля через Украину
13:21
На шахте в Донецкой области произошел обвал
12:45
Антоненко отказался давать показания в деле об убийстве Шеремета
12:14
Рада открыла возможность для снятия депутатской неприкосновенности с 1 января
12:00
Кабмин запретит ездить в Россию по внутренним паспортам с 1 марта 2020 года
11:46
Зеленский выступил за ограничение на владение землей до 10 тысяч гектаров
11:23
Баканов назвал киберугрозы ключевой опасностью после конфликта на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Зеленский рассказал «России 1» о желании завершить войну на Донбассе
15 декабря, 14:40
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция