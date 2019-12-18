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«Рейтинг»: Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

18 декабря 2019, 14:30

«Рейтинг»: Украинцы больше верят в Святого Николая, чем в Деда Мороза

Половина граждан Украины признались, что верит в существование Святого Николая, об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы «Рейтинг» 5-8 декабря.

Доля верящих в Святого Николая возросла по сравнению с прошлым годом — 43% в 2018-м.

Больше верят в Святого Николая на Западе (58%), в других регионах таких около половины. Как и с соблюдением традиции дарить подарки на этот праздник, верят в Святого Николая больше жители сел, женщины и более обеспеченные.

76% украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая. Кроме того, за год количество тех, кто заявил, что придерживается этой традиции увеличилась (в 2018 — 67%). Больше всего сторонников традиции дарить подарки на День Святого Николая на Западе (почти 90%), в других регионах также значительная часть придерживаются этой традиции: в центре — 78%, на юге — 70%, на востоке — 64%. В большей степени поддерживают ее жители сел, женщины и более обеспеченные.

При этом в Деда Мороза украинцы верят меньше (31%), чем в Святого Николая. В прошлом году в Деда Мороза верили 25%. Всего в Деда Мороза относительно больше верят жители юга, горожане, женщины, молодые и более обеспеченные люди.

Кроме того, около 40% опрошенных отметили как самые любимые новогодние праздники Новый год и Рождество, 7% опрошенных — День Святого Николая, 3% — Старый Новый год, олько 3% не любят ни один из перечисленных праздников. В длинной динамике с 2011 года уменьшилось число тех, кто любит Новый год (с 49% в 2011 до 43% в 2019).

Согласно соцопросу, на юге, востоке и в центре страны больше любят Новый год, на западе — наоборот любимым праздником является Рождество. Большая привязанность к Новому году — среди мужчин, жителей городов и молодежи, в то время как Рождество больше любят в селах, люди старшего возраста и женщины.

Почти 80% опрошенных украинцев собираются поставить новогоднюю елку у себя дома (40% — живую и 38% — искусственную). 11% опрошенных отметили, что не будут ставить елку, а ограничатся новогодней композицией, столько же — вообще ничего не будут делать. Отмечается, что за несколько лет несколько возросло количество тех, кто предпочитает искусственную елку.

Сторонников живой новогодней елки больше на юге и востоке, в центре почти одинаково, а на западе украинцы больше предпочитают ставить искусственную елку. Тех, кто собирается ставить елку больше среди обеспеченных и младших.

Социологический опрос был проведен среди 2 тысяч совершеннолетних жителей Украины путем личного формализованного интервью. Выборка репрезентативна по типу поселения, регионам, возрасту, полу. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

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