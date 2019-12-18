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Арахамия и Билецкий поспорили о влиянии Авакова на «Нацкорпус»

18 декабря 2019, 14:52

Арахамия и Билецкий поспорили о влиянии Авакова на «Нацкорпус»

Глава фракции «Слуга народа» Давид Архамия вышел к участникам митинга под Верховной Радой, которые выступают против открытия рынка земли сельскохозяйственного назначения. Трансляцию вел телеканал «НАШ».

К Арахамии сразу подошел лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий и начал обвинять провластную фракцию в разгоне полицией протестующих. Между ними произошел спор из-за министра внутренних дел Арсена Авакова. Арахамия утверждал, что глава МВД имеет влияние на «Национальный корпус», а Билецкий это отрицал.

«Каждый из вас натравил ментов! <...> Это ваш министр внутренних дел, это вы его выбрали», — заявил лидер «Нацкорпуса».

В ответ Арахамия сказал: «Я вообще не имею отношения к ментам. У тебя с Арсеном Борисовичем отношения в 10 раз лучше, чем у меня. <...> То есть ты сейчас говоришь, что ни имеешь никакого отношения к министру внутренних дел?».

«Какое я имею отношение к министру внутренних дел? Что ты, клоун, мне говоришь», — отреагировал Билецкий.

ТЕГИ

Люди
Арсен Аваков Андрей Билецкий Давид Арахамия
Организации
Национальный корпус Слуга народа

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