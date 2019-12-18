«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области

Так называемый парламент при группировке «ЛНР» принял «закон», который устанавливает «границы ЛНР» по границам Луганской области Украины по состоянию на начало конфликта в 2014 году. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



За принятие «законопроекта» проголосовали все присутствовавшие 38 «депутатов» из 49. Бумага была передана на рассмотрение главе «ЛНР» Леониду Пасечнику.

В конце ноября аналогичный «закон» был принят группировкой «ДНР». После этого глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что этот «документ» нужен исключительно для внутреннего пользования.