Чиновников Минобороны подозревают в халатности при поставках БТР

Госбюро расследований проводит досудебное расследование по факту возможной халатности чиновников Минобороны при поставках в армию БТРов в 2016 — 2019 годах. Об этом говорится в материалах суда, передают «Українськi Новини».



ГБР открыло дело 9 сентября по ч.3 ст.425 (халатное обращение к военной службе) Уголовного кодекса.



В данном деле исследуются обстоятельства халатного отношения в течение 2016 — 2019 годов, к военной службе должностных лиц Министерства обороны, которые привели к невыполнению контракта от 28 декабря 2016 № 403 / 1/16/78 о поставке бронетранспортеров БТР — 4Е и контракта от 29 декабря 2017 № 403/1/17/96 о поставке бронетранспортеров БТР — 3ДА для нужд Вооруженных Сил и повлекло тяжкие последствия.



В рамках расследования суд разрешил изъятие ряда документов в банках.