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Адвокат: Фигурант дела MH17 Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов 

18 декабря 2019, 19:09

Адвокат: Фигурант дела MH17 Цемах подал иск в ЕСПЧ против Украины и Нидерландов 

Подозреваемый в причастности к крушению малазийского «Боинга» на Донбассе в 2014 году Владимир Цемах подал жалобу в ЕСПЧ на сотрудников спецслужб Украины и Нидерландов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Анатолия Кучерену.

Цемах обвиняет сотрудников правоохранительных органов этих стран в незаконном похищении и удержании в СИЗО в Киеве, а также в применении к нему в камере психотропных препаратов, сказал адвокат.

Ранее сам Цемах заявлял в эфире телеканала «Россия-24», что рассматривает возможность обращения в международные суды в связи с нарушением его прав.

2 декабря прокуратура Нидерландов заявила, что 19 ноября от российских властей поступило сообщение, что запрос на арест Владимира Цемах не может быть выполнен из-за отсутствия данных о его местонахождении на территории России. По мнению нидерландских правоохранителей, Россия сознательно позволила Цемаху оставить российскую территорию.

7 сентября Украина передала России Владимира Цемах в рамках обмена удерживаемыми лицами. Цемах - бывший «командир противовоздушной обороны» группировки «ДНР» в городе Снежное, вблизи которого в июля 2014 года был сбит малазийский «Боинг» рейса MH17.

В Нидерландах сообщили, что Украина задержала обмен удерживаемыми лицами, чтобы дать возможность прокуратуре Нидерландов допросить Цемаха, задержанного украинскими разведчиками в конце июня во время спецоперации на оккупированных территориях.

11 сентября стало известно, что Нидерланды переквалифицировали Цемах из свидетелей по делу о сбивания самолета рейса MH17 в небе над Донбассом в подозреваемые.

Ранее дочь Владимира Цемах Мария Левченко-Цемах заявила в комментарии телеканалу «Настоящее время», что они с отцом вернулись из России на территорию Донбасса, подконтрольную боевикам группировки «ДНР».

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