Ситуация на Донбассе: вчера был ранен украинский военный, погиб мирный житель

За минувшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен украинский военнослужащий, погиб мирный житель. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



«Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме этого, в населенном пункте Марьинка, в результате огня вооруженных формирований Российской Федерации из стрелкового оружия, погиб гражданский житель», — говорится в сообщении.



Отмечается, что огонь велся в районе Новолуганского — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, у Березового — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, рядом с Водяным — из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, неподалеку Марьинки — из подствольных гранатометов, вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



С начала текущих суток боевики огонь не отвлекали, потерь с украинской стороны нет, добавили в штабе.