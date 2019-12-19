Зеленский назначил Владимира Ельченко послом в США. И поменял постпреда при ООН

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владимира Ельченко послом Украины в США. Об этом сказано в указе главы государства.



«Назначить Ельченко Владимира Юрьевича чрезвычайным и полномочным послом Украины в США», — говорится в документе.



До этого Ельченко был представителем Украины при ООН и послом Украины в Ямайке. Президент Зеленский своим указом уволил его с этих должностей.



Зеленский также подписал указ о назначении заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы на должность постоянного представителя страны при ООН.