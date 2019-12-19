Путин о газе: Есть решение арбитража выплатить «Нафтогазу», но есть и долг Киева по бондам

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что Москва готова искать приемлемое для всех решение украинского газового вопроса, хоть и считает, что решение Стокгольмского арбитража по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» носило политический характер.



Тут же он напомнил о долге Украины России по еврооблигациям на 3 миллиарда долларов. «Вы сказали по поводу 3 миллиардов долларов. Обращаю ваше внимание, что часть наших средств из фонда национального благосостояния России вложена в украинские ценные бумаги — 3 миллиарда долларов, есть уже решение суда в Лондоне, которое не исполняется», — заявил Путин.



Комментируя решение Стокгольмского арбитража, присудившего «Газпрому» выплатить «Нафтогазу» 2,6 миллиарда долларов, президент РФ сказал: «Я убежден как юрист по базовому своему образованию, что это решение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из обоснований, сейчас сидящим здесь это покажется странным, но это интересно: "в связи с тяжелым экономическим положением в Украине". Ну, чушь какая-то просто! <...> Но решение [суда] есть, мы должны из этого исходить. Мы будем исходить из этого и будем искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины».



Путин заверил, что РФ намерена сохранить транзит газа через Украину в Европу, но «вопрос в объемах этого транзита и в сроках, на которые можно заключить контракт».

Действующий контракт на транзит газа в Европу между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года, однако стороны ведут переговоры о продолжении транзита. В Киеве рассчитывают на долгосрочный контракт, а в Москве выступают за продление соглашения только на год.