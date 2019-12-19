У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны

Накануне в Минске состоялся «нормальный переговорный процесс», и нет оснований говорить о срыве договоренностей. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.



«Это нормальный переговорный процесс, он очень сложен и имеет много нюансов и технических деталей, и говорить о том , что что-там сорвано, что-то не произошло — сегодня нет таких оснований... Да, у нас нет там друзей, пытаются в том числе и осуществлять саботаж», — сказал Резников во время брифинга в Офисе президента.



В то же время он отметил, что переговоры продолжаются, они находятся в рабочем режиме.



«Есть детали, нюансы, над которыми работают группы, специалисты. Я сегодня остаюсь в оптимистическом состоянии, надеясь, что мы решим все вопросы», — добавил представитель Украины в ТКГ.



Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, проходившем в среду в Минске, не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.