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У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны

19 декабря 2019, 14:46

У Зеленского отрицают, что переговоры ТКГ в Минске были сорваны

Накануне в Минске состоялся «нормальный переговорный процесс», и нет оснований говорить о срыве договоренностей. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

«Это нормальный переговорный процесс, он очень сложен и имеет много нюансов и технических деталей, и говорить о том , что что-там сорвано, что-то не произошло — сегодня нет таких оснований... Да, у нас нет там друзей, пытаются в том числе и осуществлять саботаж», — сказал Резников во время брифинга в Офисе президента.

В то же время он отметил, что переговоры продолжаются, они находятся в рабочем режиме.

«Есть детали, нюансы, над которыми работают группы, специалисты. Я сегодня остаюсь в оптимистическом состоянии, надеясь, что мы решим все вопросы», — добавил представитель Украины в ТКГ.

Накануне глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что на заседании подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, проходившем в среду в Минске, не удалось достичь желаемого прогресса, в частности, обмена удерживаемых лиц.

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