Рада утвердила правки Зеленского к Избирательному кодексу. У переселенцев будет право голоса на местных выборах

Верховная рада утвердила Избирательный кодекс Украины с правками президента Владимира Зеленского. За соответствующее решение проголосовали 330 депутатов.



7 ноября 2017 года Рада 8 созыва приняла Избирательный кодекс в первом чтении, а 11 июля 2019 года поддержала этот кодекс в целом. Впоследствии на него наложил вето Зеленский и направил в Раду 17 предложений к документу.



Главное замечание Зеленского заключалось в том, что принятый Избирательный кодекс отчасти сохраняет закрытые списки, так как в нем была предусмотрена возможность для партии зафиксировать прохождение в парламент первой десятки списка. Теперь Рада отменила эту норму.



Парламентарии учли правки президента относительно разрешения переселенцам голосовать на местных выборах, обеспечения доступа к избирательному процессу для людей с инвалидностью, закрепления гендерных квот.



Рада также согласилась с замечанием Зеленского относительно даты вступления в силу документа: с 1 января 2020 года, а не с 1 декабря 2023 года, как было предусмотрено в кодексе.