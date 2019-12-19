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ЕС продлил санкции против России еще на полгода

19 декабря 2019, 15:44

ЕС продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России на очередные шесть месяцев — до 31 июля 2020 года. Соответствующее решение Совет Европы принял сегодня, говорится в сообщении на сайте организации.

Уточняется, что санкции ЕС применены против отдельных секторов российской экономики, в частности финансовой, энергетической и оборонной.

В рамках экономических санкций пяти большим российским госкомпаниям ограничивается доступ к финансовым рынкам ЕС. Также Евросоюз запрещает торговлю вооружением и товарами двойного назначения с Россией.

Санкции впервые были введены 31 июля 2014 года на один год в ответ на «действия России, дестабилизирующие ситуацию на Украине». Потом эти меры были усилены в сентябре 2014 года.

В 2014 году ЕС ввел против РФ экономические санкции, направленные на конкретные секторы экономики. В марте 2015 года лидеры ЕС решили связать эти санкции с выполнением Минских договоренностей. После этого ЕС неоднократно продлевал действие этих санкций на полгода.

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