У Зеленского анонсировали приезд госсекретаря США Помпео в Украину в начале января 2020 года

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о запланированной на начало января 2020 года встрече главы Украинского государства с государственным секретарем США Майклом Помпео. Об этом он рассказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина».



«На начало января у нас запланирована встреча с госсекретарем США Майком Помпео. Думаю, что после этой встречи будет больше ясности и с возможным будущим визитом президента Зеленского в США», — сказал Ермак.



Кроме того, по его словам, планируется также визит Зеленского в Великобританию.



«Потом я думаю, будет также обращено внимание на Восток», — рассказал Ермак.



По его словам, в американском обществе есть устойчивое уважение к президенту Зеленскому.



В то же время он отметил, что в медиапростанстве США «каждый день происходят какие-то вещи, но всем уже понятно, что новая команда и президент Зеленский точно не имеют никакого отношения ко всему этому».