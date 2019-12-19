СБУ: Российской группе «Воровайки» запрещен въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила участницам российской группы «Воровайки» въезд на территорию Украины. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



«На запросы СМИ. В обществе возник большой резонанс из-за сообщения о возможном прибытии в Украину российской группы "Воровайки". Сообщаем, что в настоящее время действует запрет въезда участникам этого коллектива - Павловой Яне, Надиктовой Ларисе и Теркуловой Диане», - говорится в сообщении.



Как сообщалось, в начале декабря российская группа «Воровайки» анонсировала концерты в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве в феврале 2020 года.



Ранее группа народных депутатов из разных фракций и групп обратились к главе СБУ Ивану Баканову запретить российской группе въезд в Украину.



В репертуаре «Вороваек» есть антиукраинские песни оскорбительного характера.