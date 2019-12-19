Генпрокуратура: Во время ремонта моста в Станице Луганской могли украсть около 10 миллионов гривен

Чиновников одного из управлений Луганской облгосадминистрации подозревают в попытке присвоить более 10 миллионов гривен, которые были предназначены на капитальный ремонт моста в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец были изъяты правоохранителями во время обыска 19 декабря.



По данным следствия, стоимость работ с привлечением субподрядной организации значительно завышена.



Досудебное расследование в уголовном производстве по открыто по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Ежедневно пункт пропуска в Станице Луганской пересекают около 12 тысяч человек. На данный момент это единственный КПВВ в Луганской области.



Мост в Станице Луганской был разрушен в результате боевых действий в 2015 году, его восстановление началось только в этом году после разведения сил и средств на данном участке. Мост соединял подконтрольную с неподконтрольной властям территорию.



Восстановление моста является частью международных обязательств Украины для улучшения гуманитарной ситуации на линии соприкосновения.



Ремонт моста обещали завершить к 27 ноября, но справились на неделю раньше.