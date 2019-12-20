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В День святого Николая на Донбассе зафиксировали один обстрел

20 декабря 2019, 08:10

В День святого Николая на Донбассе зафиксировали один обстрел

За минувшие сутки, 19 декабря, боевики один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», — отмечается в сообщении.

Обстрел позиций украинских военных был зафиксирован в районе Троицкого.

С начала сегодняшнего дня, 20 декабря, боевики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по позициям военных у Невельского и Славного, добавили в штабе. Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

На заседании трехсторонней контактной группы 18 декабря стороны заявили приверженность режиму прекращения огня.

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