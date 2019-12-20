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На Луганщине полиция обнаружила переправу через закрытый пункт пропуска

20 декабря 2019, 08:23

На Луганщине полиция обнаружила переправу через закрытый пункт пропуска

В Луганской области полиция обнаружила незаконную переправки лиц с подконтрольной «ЛНР» территорию на подконтрольную украинскому правительству. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

«18 декабря 2019 задокументирован факт организации и незаконного перемещения восьми человек по маршруту: Довжанский (ранее Свердловск) — Вознесеновка (ранее Червонопартизанск) — Гуково (РФ) — Черткове (РФ) — Марковка через закрытый пункт пропуска "Червонопартизанск"», — говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что при пересечении госграницы на пропускном пункте «Меловое» канал незаконной переправки лиц был перекрыт правоохранителями.

Как установлено следствием, нелегальные пассажироперевозки организовал житель временно оккупированной территории Луганской области.

Сейчас решается вопрос о сообщение последнем о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и избрании меры пресечения. Указанному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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Места
Меловое Червонопартизанск
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прокуратура луганской области
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