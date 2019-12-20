В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена

Группировка «ЛНР» готова передать украинской стороне в рамках обмена удерживаемыми лицами. Об этом сообщила представительница «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передает ЛИЦ.



На заседании ТКГ 18 декабря в Минске не удалось договориться о проведении обмена до конца года. Представители Луганска и Киева обвинили в этом друг друга. «Л-ДНР» настаивают, что украинская сторона должна процессуально «очистить» участников обмена (закрыть уголовные производства), чтобы они не находились в розыске в Украине. Киев на такое условие не согласен.



Теперь проведение обмена хотят согласовать на заседании в режиме видеосвязи, но «Л-ДНР» и украинская сторона пока не договорились о дате проведения такого заседания.



Ранее в группировке «ДНР» заявили о готовности к обмену пленными по формуле «53 на 88».