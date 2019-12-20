Апелляцию на содержание под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Громадське».



В зал суда пришли люди, которые были готовы взять Антоненко на поруки. Среди них доброволец и депутат Яна Зинкевич, экс-депутат Оксана Корчинская, майор Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров и музыканты. Также присутствовали жена Антоненко и бывшие военные.



Однако заседание перенесли на 23 декабря из-за неявки прокуроров.