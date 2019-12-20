Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Нормандский формат Особый статус Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Апелляцию на содержание под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета перенесли

20 декабря 2019, 10:27

Апелляцию на содержание под стражей подозреваемого в убийстве Шеремета перенесли

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает «Громадське».

В зал суда пришли люди, которые были готовы взять Антоненко на поруки. Среди них доброволец и депутат Яна Зинкевич, экс-депутат Оксана Корчинская, майор Сил специальных операций ВСУ Алексей Никифоров и музыканты. Также присутствовали жена Антоненко и бывшие военные.

Однако заседание перенесли на 23 декабря из-за неявки прокуроров.

ТЕГИ

Люди
Павел Шеремет Андрей Антоненко
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
09:24
СМИ узнали, что часть участников обмена отказываются возвращаться в Донецк и Луганск
09:23
Боевики не пропускают ОБСЕ к пункту пропуска на границе
08:35
В «ЛНР» заявили о готовности передать 30 человек в рамках обмена
23:43
Кто должен повлиять на «Л-ДНР» и смерть на КПВВ. Главное за день
20:07
«ДНР» хочет отменить комендантский час летом в Седово
17:35
«Л-ДНР» не согласны с предложением Кучмы провести видеоконференцию 20 декабря
13:45
На пункте пропуска «ДНР» умер пенсионер
13:32
Стороны продолжат переговоры по обмену пленными в режиме видеоконференции
10:00
Сотрудники каналов «ДНР» поговорили с украинским журналистом в Москве
16:32
«ЛНР» приговорила латвийца к 10,5 годам тюрьмы за «шпионаж»
15:49
«ЛНР» указала свои «границы» в пределах всей Луганской области
15:21
Житель Макеевки заочно осужден за спонсирование «ДНР»
09:55
«ДНР» выпустила марку с портретом Сталина
все новости
14:31
СБУ подозревает мэра Обухова в присвоении земли для переселенцев и ветеранов АТО
14:00
В «ДНР» недовольны задержкой зарплат на предприятиях
13:40
В «ДНР» уточнили, что нужно проверить 43 человека, которые могут отказаться от обмена
13:28
Аваков потребовал от полиции до 16:00 пятницы закрыть все игорные заведения в Украине
13:05
«Интерфакс»: РФ может согласиться выплатить «Нафтогазу» $3 миллиарда за Стокгольмский арбитраж
13:02
ГПУ не раскрывает приговор женщины, ставшей прототипом героини фильма «Ополченка»
12:31
МИД работает с Минкультом над месседжами к жителям Донецка и Луганска
12:23
Путин встретился с Медведчуком в Петербурге. Поддержал идею привлечь депутатов в «нормандский формат»
12:09
В МИД заявили о наличии альтернатив по Донбассу в случае провала Минских соглашений
12:01
Прокуратура расследует хищение 10 млн гривен во время ремонта моста в Станице Луганской
11:27
У Кучмы заявили о переносе видеоконференции ТКГ по обмену на 23 декабря
11:19
Украина пока не собирается пускать поезда в Донецк и Луганск
11:11
Киев обвинил российскую сторону в несоблюдении «режима тишины» на Донбассе
11:02
Зеленский подписал указ о предоставлении МККК права беспрепятственного доступа к задержанным
10:46
КПВВ «Новотроицкое» 22 декабря не будет работать до 12:00
все новости
ВИДЕО
У Путина спросили, расформирует ли он «ДНР» и «ЛНР»
19 декабря, 12:14
Под Радой произошли новые столкновения: полиция задержала протестующих
17 декабря, 13:46
Под Радой произошло столкновение «Нацкорпуса» с полицией
17 декабря, 12:06
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2017 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция