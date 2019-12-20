Зеленский подписал указ о предоставлении МККК права беспрепятственного доступа к задержанным

Президент Владимир Зеленский подписал закон относительно обеспечения беспрепятственного доступа представителей Международного комитета Красного креста (МККК) к лицам, взятым под стражу. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.



«Представителям Международного комитета Красного Креста свидания с лицами, взятыми под стражу, предоставляется администрацией места предварительного заключения беспрепятственно, без ограничения количества таких свиданий и их продолжительности в случаях и на условиях Женевских конвенций 1949 года "О защите жертв войны"», — говорится в сообщении.



Так, свидания с задержанными представителям МККК предоставляются в свободное от выполнения следственных действий и проведения судебных заседаний время.



Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.