Киев обвинил российскую сторону в несоблюдении «режима тишины» на Донбассе

Российская сторона по факту не соблюдает режим прекращения огня на Донбассе. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.



Он напомнил, что 18 декабря на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске была подтверждена приверженность сторон к перемирию, которое было объявлено еще 18 июля. «То есть формально решение согласовано, но де факто российская сторона этого решения не придерживается и обстрелы, к сожалению, продолжаются», — сказал замглавы МИД.