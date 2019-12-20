Путин встретился с Медведчуком в Петербурге. Поддержал идею привлечь депутатов в «нормандский формат»

Президент России Владимир Путин встретился в Санкт-Петербурге со своим кумом, лидером партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком. Об этом сообщает ТАСС. Во встрече также принимает участие первый вице-премьер — министра финансов РФ Антон Силуанов.



Отмечается, что Путин поддержал идею Медведчука о межпарламентском диалоге в «нормандском формате», которая заключается в подключении парламентов Украины, Германии, Франции и России к урегулированию ситуации в Украине.



«Хорошая идея, я попрошу руководство Думы, чтобы они тоже поработали», — сказал Путин. По его мнению, «реакция [российских парламентариев] будет только положительной».



Медведчук подчеркнул, что в его политсиле с воодушевлением восприняли «нормандскую встречу» 9 декабря в Париже. Но, по его словам, «не все так просто, потому что главный вопрос — это реализация минских соглашений».



«Мы создали межфракционное депутатское объединение в парламенте [Украины], наша партия по результатам выборов стала второй, создала вторую фракцию и мы создали межфракционное объединение — Межпарламентский диалог ради мира», — рассказал Медведчук. Он уточнил, что этот диалог будут вести парламентарии четырех стран «нормандского формата».



По его словам, уже достигнута предварительная договоренность с парламентариями Германии и Франции о встрече во второй половине января — начале февраля. Медведчук также обратил внимание на то, что его партия установила межпартийный контакт с провластной «Единой Россией». «Я это приветствую», — отреагировал Путин.