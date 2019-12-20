МИД работает с Минкультом над месседжами к жителям Донецка и Луганска

Министерство иностранных дел сотрудничает с Министерством культуры, молодежи и спорта над формулировкой месседжей для жителей оккупированных неподконтрольной территории Украины. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Василий Боднар от имени МИД на часе вопросов к правительству в Верховной раде.



«Мы тесно работаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтоб сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий. Прежде всего- путем создания телеканала на русском языке, Которым можно будет доносит сигналы к оккупированной территории», — сказал Боднар.

Глава министерства Владимир Бородянский анонсировал запуск украинского телеканала для жителей неподконтрольных территорий Донбасса в феврале 2020 года.