ГПУ не раскрывает приговор женщины, ставшей прототипом героини фильма «Ополченка»

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области признал виновной гражданку в создании террористической группы или террористической организации (ч.1 ст. 258-3 УК Украины). Однако какой приговор, который был вынесен судом женщине, не указывается. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Украины.



«Обвиняемая, в качестве "заместителя начальника штаба 11 Дунайско-Енакиевского полка 1 армейского корпуса народного ополчения т.н. ДНР", подбирала и обучала добровольцев для участия в боевых действиях против Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что обвиняемая неоднократно освещалось СМИ незаконных вооруженных формирований «ДНР» как пример женщины-военнослужащего.



«Ее личность стала прототипом героя фильма «Ополченка», — отметили в ГПУ.



В ходе досудебного расследования обвиняемая признала вину в совершении указанного преступления «и разоблачила незаконную деятельность более 20 кадровых российских военных, находившихся на временно оккупированной территории Донецкой области и участвовавших в ведении агрессивной войны против Украины, а также в поставках боевой техники с территории РФ».