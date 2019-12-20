Аналитики подготовили рекомендации для власти в части реинтеграции Донбасса

Общественная организация «Донецкий институт информации» подготовил публикацию «Анализ курса новой власти, направленного на реинтеграцию Донбасса».



Аналитики пришли к выводу, что политика государства в отношении реинтеграции отдельных районов Донецкой и Луганской областей за последние 5 лет российско-украинского конфликта имела в основном фрагментарный, а не целостный характер. К примеру, в законодательстве Украины до сих пор не существует четкого определения понятия «реинтеграция» при том, что на уровне публичной риторики этот термин обычно употребляют чиновники и парламентарии, когда речь идет о целях текущей государственной политики по ОРДЛО.



В публикации также была проанализирована речь президента Владимира Зеленского, которую он произнес 30 октября 2019 на Форуме Единства в Мариуполе. По мнению авторов публикации, эту речь можно считать программной и такой, которая определяет новую украинскую политику в отношении ОРДЛО на срок президентства Зеленского.



Кроме того, в материале приводятся рекомендации для органов власти.



Кабинету Министров Украины:

Провести аудит инструкций, процедур и алгоритмов предоставления административных услуг гражданам с неподконтрольных территорий, доработать вопрос максимального упрощения процедур там, где это возможно и инициировать внесение соответствующих правительственных изменений в законодательство. Провести соответствующие разъяснительные семинары для государственных служащих по вопросам применения законодательства в отношении оккупированных территорий Украины. Разработать и создать единый справочно-информационный портал с возможностью онлайн-консультаций и телефонной горячей линии для жителей неподконтрольных территорий с целью информирования их о возможностях, которые предоставляет План мероприятий, направленных на реализацию некоторых принципов государственной внутренней политики по отдельным районов Донецкой и Луганской областей, где органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия и другие инициативы правительства, а также Президента и общественных организаций. Увеличить штатную численность работников и консультативные возможности секторов МинВОТ в Донецкой и Луганской областях по консультированию граждан с неподконтрольных территорий.

Донецкой и Луганской областным государственным администрациям:

На сайтах Донецкой и Луганской облгосадминистраций создать разделы, посвященные неподконтрольным территориям этих областей, для информирования и коммуникации с гражданами. В частности, освещать новости неподконтрольных территорий, Председателям ОГА приветствовать жителей неподконтрольных территорий с днем их городов, поселков и т.п., расположенных на неподконтрольных территориях, выражать сочувствие при трагических событиях, информировать об актуальных для жителей неподконтрольных территорий новостях. На сайтах органов местного самоуправления и местных представительств органов центральной исполнительной власти создать рубрики посвященные оказанию услуг гражданам с неподконтрольных территорий, в рамках полномочий. Разработать и создать видеоролики и другие информационные материалы для граждан с неподконтрольных территорий относительно услуг, предоставляемых этим гражданам органами центральной исполнительной власти и органами местного самоуправления и распространять их на неподконтрольных территориях с помощью инструментов адресной Google, Facebook, Instagram, Youtube и т.д. - рекламы. Предусмотреть для школьников-участников дистанционного обучения финансирование расходов на проживание во время сессий с ВНО и государственных экзаменов из областных бюджетов.

Подробнее в документе:

