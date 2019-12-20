СБУ: Агента «ЛНР» засудили к 10 годам тюрьмы за попытку диверсии под Харьковом

Купянский суд Харьковской области приговорил к 10 годам и месяцу лишения свободы агенту «МГБ ЛНР», готовившему подрыв железнодорожных путей в декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.



Коллегией судей мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или организации), ст. 113 (диверсия), ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием и боеприпасами) Уголовного кодекса Украины.



Также в СБУ уточнили, что организатором диверсии оказался бывший сотрудник украинской спецслужбы в Луганской области Егор Дубровкин, который изменил воинской присяге и вступил в «МГБ ЛНР».

В декабре 2018 года контрразведка СБУ задержала жителя Луганской области, который ранее принимал участие в вооруженном противостоянии с вооруженными силами Украины. Как было установлено, мужчина был завербован представителями «МГБ ЛНР» и по их заданию собирал и передавал информацию о перемещении подразделений ВСУ в Луганской области.



последствии он был привлечен к выполнению более сложных задач, в том числе и диверсии, за выполнение которого ему было обещано материальное вознаграждение.



Взрыв должен был произойти на дренажном мосту под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.