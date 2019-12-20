По состоянию на 15:00 подразделения Национальной полиции закрыли более 500 игорных заведений, сообщает пресс-служба полиции.



«По состоянию на 15:00 работники полиции уже отработали более 500 заведений во всех регионах Украины. Мобильные группы продолжают работу», — отмечается в сообщении.



Там призвали украинцев звонить по номеру 102 в случае, если они увидят заведения с азартными играми.



В полиции Донецкой области отчитались о закрытии 7 игорных заведений в Мариуполе, Краматорске, Славянске, Константиновке, Дружковке, Селидово, Мирнограде.

20 декабря Кабинет министров принял постановление, согласно которому с сегодняшнего дня все игорные заведения прекращают функционирование. Глава МВД Арсен Аваков поручил полиции закрыть игорные залы до 16:00 пятницы.



Игорный бизнес был запрещен в Украине еще в 2009 году, но салоны с игровыми автоматами продолжают работать под видом лотерей.



19 декабря Верховная Рада отправила на доработку в комитет и подготовку к повторному первому чтению законопроект 2285-д о государственном урегулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр, который был зарегистрирован в парламенте 18 декабря.



Депутаты не поддержали законопроект в первом чтении — 213 голосов при необходимых 226, тогда как за решение отправить законопроект на повторное первое чтение проголосовали 243 парламентария.



Кабинет министров Украины зарегистрировал в парламенте законопроект 2285, а народные депутаты подали к нему еще семь альтернативных, среди которых — доработанный проект закона 2285-д под авторством народного депутата «Слуги народа» Александра Дубинского.



Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга.



В то же время правительственный законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино — это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов — отели от трех звезд.