Телеканал «Наш» проверят из-за трансляции пресс-конференции Путина

Телеканал «Наш» пройдет внеплановую проверку из-за трансляции пресс-конференции президента РФ Владимира Путина 19 декабря. Об этом сообщили в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.



«Текст высказываний, зафиксированных во время официального мониторинга Нацсовета, указывает на то, что их основной темой является информация негативного характера в контексте вопросов, связанных с национальной безопасностью Украины и ее территориальной целостностью», — говорится в сообщении.



«Наш» транслировал пресс-конференцию Путина с пометкой «Москва. Вживую», одновременно показывая улицу Крещатик в Киеве и плашкой «Нацкорпус перекрыл Крещатик».



В 2019 году телеканал неоднократно проверяли из-за нарушений.



Собственником телеканала является отец народного депутата Евгения Мураева Владимир Мураев.

