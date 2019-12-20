Спецназ штурмовал зал суда на заседании по делу Шеремета ►

Спецназовцы штурмовали зал Апелляционного суда, где не состоялось заседание дела по подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом передает «Громадське».



Спецназовцам удалось вывести Юлию Кузьменко из зала суда.

Штурм зали Апеляційного суду pic.twitter.com/Bp13lJcmgg — hromadske (@HromadskeUA) December 20, 2019

Утром суд перенес рассмотрение дела на 24 декабря, но сторонники Кузьменко не покидали зал суда, надеясь, что заседание состоится.



Адвокат Кузьменко Владислав Добош просил не откладывать заседание, а сделать перерыв несколько часов для обеспечения прибытия прокуроров и для ознакомления судей с материалами дела.



Юлия Кузьменко тоже настаивала на перерыве, а не на переносе.

По данным следствия Юлия Кузьменко в ночь с 19 на 20 июля 2016 закладывала взрывчатку под автомобиль Subaru, в котором погиб журналист Павла Шеремет, и приводила ее в действие.



В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются пятеро человек — военная медсестра Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислава Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Организатором убийства Шеремета следствие считает Антоненко. Сам он вину отрицает. Заказчики убийства названы не были.