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В «ЛНР» убедились, что автомобили скорой помощи проедут по мосту в Станице Луганской

20 декабря 2019, 21:15

В «ЛНР» убедились, что автомобили скорой помощи проедут по мосту в Станице Луганской

В группировке «ЛНР» заявили, что их представители совместно с украинской стороной проверили возможность проезда автомобилей скорой помощи по восстановленному мосту у Станицы Луганской. Об этом пишет сепаратистский сайт ЛИЦ.

«Сегодня нам удалось согласовать с украинской стороной вопрос, который нас волновал больше всего: позволяет ли установленный пролет проехать машине скорой помощи,» — заявила представительница группировки в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

По ее словам, сегодня по мосту проехали автомобили с украинской стороны и с части КПВВ, которую контролируют боевики «ЛНР».

Глава Луганской облгосадминистрации ранее заявлял, что через мост смогут проезжать автомобили скорой помощи и ритуальных служб.

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